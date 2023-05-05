اليوم.. ذكرى مرور ثلاث سنوات على رحيل الشيخ محمد الطبلاوي

تمر اليوم الذكرى الثالثة على وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوى،حيث توفي يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو في عام 2020 عن عمر ناهز 86عاما .

والطبلاوي، من مواليد ميت عقبة بمحافظة الجيزة، وهو علم من أعلام قراء القرآن الكريم في مصر، حيث بدأ تعلمه بالكتاب الخاص بالقرية وهو في سن صغير في الرابعة من عمره، وحفظ القرآن الكريم كاملا وهو في سن العاشرة، وبدأ بتلاوة القرآن الكريم وهو في سن الثانية عشر، وله صوت عذب قوي يجبر الحضور مما جعل الشخصيات البارزة والعائلات المعروفة بإحياء العديد من المآتم والحفلات الدينية الكبري.

وزار الشيخ محمد محمود الطبلاوي أكثر من 80 دولة حول العالم، وحصل علي وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر، تقديرا لجهوده لتلاوة القرآن الكريم، كما أطلق عليه لقب ظاهرة العصر، كما دفن في مقابر العائلة في البساتين.

كما قام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بإطلاق اسم الراحل محمد محمود الطبلاوي، علي معهد مدينة تلا الأزهري التابع لمحافظة المنوفية، وذلك بعد وفاته.