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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حاول إرغام شخص علي التبرع لجمعية خيرية.. سقوط ضابط الشرطة المزيف بالشيخ زايد

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لمحاولته إرغامه على التبرع لإحدى الجمعيات بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن شكوى مدعومة بصور لأحد الأشخاص - مُقيم بالجيزة بتلقيه إتصال من أحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط شرطة ومحاولة إرغامه على إصدار شيك بإسم إحدى الجمعيات الخيرية.


بالتواصل مع الشاكى أفاد بتواجده خارج البلاد وقيام أحد الأشخاص بالإتصال التليفونى به من رقم هاتف "مُحدد" وإدعاءه بأنه ضابط شرطة ويمتلك جمعية خيرية وطلب منه التبرع لصالح الجمعية، وحضر لديوان قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة "محامى وكيلًا عن الشاكى" وأيد ما جاء بأقوال موكله.
بالفحص تم تحديد مُستخدم الهاتف المُشار إليه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بالجيزة وتبين أن الجمعية المشار إليها كائنة بدائرة قسم شرطة الوراق "ملك أشخاص محددين" وتقوم زوجة المشكو فى حقه "لها معلومات جنائية" بإدارتها وتشغيلها وتلقيها تبرعات من جهات وأشخاص مختلفين.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بإستغلال الجمعية للنصب على المواطنين دون علم زوجته.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض علي المتهم انتحال صفة ضابط شرطة انتحال صفة ضابط جمعية خيرية صفة ضابط شرطة