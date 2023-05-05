بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة فجر غدٍ السبت

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور مهند مجدي؛ عضو مجلس، الإدارة العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد عدة ساعات من خوض مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز التي تقام مساء اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن تقلع طائرة بعثة الأهلي في الخامسة صباح غدٍ السبت لتصل مطار القاهرة في التاسعة من صباح نفس اليوم.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على لقب السوبر المصري والذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.

ومن المقرر أن يكون التشكيل المتوقع للنادي الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج مروان عطية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

ويشارك الأهلي في السوبر بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

يدخل الفريقين مباراة الليلة بظروف مختلفة وإن كانت الدوافع واحدة، فالأهلي مُنتعش بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مؤخرًا على حساب الرجاء المغربي حيث فاز في القاهرة بثنائية نظيفة وتعادل في المغرب سلبيًا ليضرب المارد الأحمر موعدًا مع الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، أما بيراميدز فيُعاني أفريقيًا بعدما ودّع بطولة الكونفيدرالية على يد مارومو جالانتس الجنوب أفريقي حيث خسر 0-1، في إياب ربع النهائي بعد التعادل في القاهرة في جولة الذهاب بنتيجة 1-1.