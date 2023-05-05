ضبط عامل لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة عابدين

القى رجال مباحث القاهرة القبض على عامل لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة عابدين.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الاشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، من خلال أحد الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته مبلغ مالى "عملة أجنبية"، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفى بقصد تحقيق الأرباح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.