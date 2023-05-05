ads
الجمعة 05 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عامل لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة عابدين

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

القى رجال مباحث القاهرة القبض على عامل لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة عابدين.
 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الاشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، من خلال أحد الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته مبلغ مالى "عملة أجنبية"، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفى بقصد تحقيق الأرباح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على عامل الإتجار غير المشروع النقد الأجنبي عابدين