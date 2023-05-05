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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بالشروق

ارشيفية
ارشيفية
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نجحت اجهزة الأمن بالقاهرة فى  تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بالشروق. تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة عدد (2شاشة تلفاز –2 إسطوانة غاز) من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).


عقب تقنين الإجراءات  تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب التسلق.. كما إعترفوا بمزاولتهم نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن، وقيامهم بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقروا ببيع جميع متحصلات السرقة لدى عميليهما (شخصين ) تم ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، بإستدعاء المجنى عليهم، وتعرفوا على المضبوطات، وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط تشكيل عصابي سرقة المساكن الشروق