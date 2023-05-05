برعاية «مجلس الوزراء».. إطلاق أكبر قافله طبية بـ3 قرى الأكثر احتياجًا بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن تنظيم قافلة طبية موسعة بالقري الأكثر احتياجًا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وذلك بالتنسيق بين مجلس القبائل والعائلات المصرية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية وبنك الشفاء المصري ومؤسسة بهية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بقنا .

وقال محافظ قنا أن القافلة تستهدف الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية في التخصصات الطبية المختلفة، ومن المقرر تنظيم القافلة أيام الخميس 11 مايو الجارى بقرية “المراشدة بالوقف”، ويوم الجمعة 12 مايو الجارى بقرية "هّو" ينجع حمادي، والسبت 13 مايو بقرية “عزبة البوصة” مركز أبو تشتت .

ومن جانبه، كشف الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات الطبية مثل ( العيون - الجلدية - القلب - الاوعية الدموية - الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية - السمعيات)، وسيتم توزيع جميع الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية علي نفقة الدولة تحت إشراف الأساتذة المختصين بجامعة المنوفية، و سيتم تنفيذ برنامج توعوي وتثقيفي في أمراض سرطان الثدي وكيفية الاكتشاف المبكر والعلاج من هذه الأمراض من خلال المتخصصين بمؤسسة بهية.