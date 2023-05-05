القبض على المتهمين بسرقة ذهب وتماثيل من داخل فيلا بالتجمع الخامس

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهمين بسرقة ذهب وتماثيل من داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم دائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الفيلا محل سكنه وسرقه بعض (المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية)، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخران، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بالإشتراك مع (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن السلاح النارى المضبوط بحوزتهما بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

كما تم بإرشادهم ضبط عدد 7 ساعات يد مختلفة - حقيبة بداخلها 2 تمثال "تحف" – بعض المشغولات الذهبية - 2 هاتف محمول –- مبلغ مالى من متحصلات بيع المشغولات الذهبية الأخرى لدى عملائهم) ، وأقروا بتصرفهم فى باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد من المشغولات الذهبية).

وبمواجهتهما، أقرا بشرائهم للمضبوطات من المتهمين مقابل مبلغ مالى، وعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

وبإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.