برلماني: الحوار الوطني آلية ديمقراطية شعبية ولأول مرة نشهده بهذا الشكل ‏

قال النائب أحمد محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة بالحوار الوطني، إنه يتم العمل على الدخول في الاستثمارات العامة المرتبطة بشكل مباشر لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب التوسع في المشروعات التي تؤمن السلع الغذائية واحتياجات المواطن الأساسية كالاستثمار العامة التي تستثمر الدولة فيها.
وأضاف "محسب" خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ، أنّ الحوار الوطني ألية ديمقراطية شعبية، ولأول مرة نشهد هذا الحوار في تاريخ جمهورية مصر العربية بهذا الشكل والطريقة والأداء والانطلاقة التي تجمع القوى السياسية كافة.
وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة بالحوار الوطني، أنه لأول مرة نشهد رئيس الجمهورية هو من يدعو لهذا الحوار الوطني في هذه الظروف الاقتصادية صعبة، وهذا ما يؤكد على شجاعة القيادة السياسية الكبيرة، مشيرًا إلى أنه تم عقد أكثر من 100 جلسة من قبل بهدف الإعداد والتجهيز للحوار الوطني بشكل جيد ولتجميع المقترحات والأفكار والرؤى المختلفة حول كل القضايا والملفات التي تهم الدولة من كل القوى السياسية ومختلف فئات الشعب المصري فضلا عن النقابات وغيرهم.
https://youtu.be/rgraQkPvyz8