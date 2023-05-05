جرائم سلب ونهب من قبل "الدعم السريع" للمراكز التجارية بالسودان

قال محمد إبراهيم، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن ميليشيات الدعم السريع تقوم بأعمال سرقات في المراكز التجارية، وتستهدف المواقع الاستراتيجية ومقرات البعثات الدبلوماسية، وتتعرض للمارة بالشوارع الرئيسية وتصادر ممتلكاتهم والمركبات التي يستقلونها تحت تهديد السلاح.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن منطقة وسط الخرطوم شهدت انفجارات بالقرب من مقر قيادة الجيش السوداني، والقصر الجمهوري، الذي يقع في السوق العربي، وهناك تحليق جوي للطائرات في أنحاء مختلفة من العاصمة، فضلًا عن مواجهات في منطقة وسط الخرطوم.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هذه المناطق شهدت مواجهات عنيفة في وقت سابق بين ميليشيات الدعم السريع والجيش السوداني، فضلًا عن أن الجيش السوداني يستهدف الأماكن التي تتواجد فيها الميليشيات بكثافة، ويقوم بمحاصرة المتسللين ويضع نصب أعينه الأماكن ذات القوى لميليشيات الدعم السريع، ومطاردته لها في وسط الخرطوم.