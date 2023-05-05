مقتل وإصابة 8 أشخاص خلال احتفالات نابولي بالدوري الإيطالي

أعلنت السلطات الإيطالية فى نابولي، اليوم الجمعة، عن وفاة شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري وإصابة سبعة آخرين الليلة الماضية، خلال احتفالات جماهير فريق المدينة الجنوبية بالتتويج بلقب الكالتشيو لأول مرة خلال 33 عاما.

وبدأت الاحتفالات في توقيت متأخر بعد تعادل نابولي خارج ملعبه 1-1 مع أودينيزي، ليضمن تحقيق اللقب قبل خمس مباريات من نهاية الموسم.

وبعد ساعات من المباراة، قُتل شخص بعيار ناري، ليتحدث كلاوديو بالومبا حاكم نابولي لمحطة (راي) الإذاعية، قائلا: "لا يمكن فعل شيء أمام الاحتفالات".

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووسائل إعلام محلية أخرى، أن أصدقاء وأقارب الضحية خربوا غرفة الطوارئ التي نُقل إليها.

وأضاف بالومبا أن الشرطة تحقق في الوفاة، مشيرا إلى إصابة 7 أشخاص خلال الليلة، بعضهم أصيب بسبب الألعاب النارية.

واتخذت السلطات عدة إجراءات لاحتواء المخاطر على النظام العام خلال الاحتفالات الجامحة في نابولي بعد أول تتويج بالدوري منذ فترة دييجو مارادونا.

وأصبح قلب المدينة منطقة مشاة فقط، وحظرت السلطات الألعاب النارية والمفرقعات، لكنها لم تتمكن من منعها بشكل كامل.