عضو مجلس النواب يستمع لخطط عمل مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية

استقبل الدكتور محمد سامي، مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب بمكتبه، اليوم.

وخلال اللقاء، تناول الجانبان دور هيئة الرعاية الصحية في تطوير الخدمة الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وأهمية تكثيف جميع الجهود من أجل تذليل العقبات التي قد تواجه المواطن الإسمعلاوي من أجل الحصول على الخدمة الطبية التي تليق بيه.

وأشار الدكتور محمد سامي، خلال اللقاء إلى أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، يشهد قطاع الصحة في مصر زخما كبيرا تمثل في إطلاق أكثر من 20 مبادرة تستهدف تحسين صحة المواطن المصري بكل فئاته، وأسهمت مجموعة من المبادرات الصحية في تعزيز صحة المصريين على نحو جذري، كما يجرى تكثيف الزيارات الميدانية، والاطلاع بشكل مباشر على الطرق والأساليب العلاجية المتقدمة بالمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية لخدمة أبناء محافظة الإسماعيلية.

من جانبه، رحب المهندس أحمد عثمان، بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وتقديم كل أوجه الدعم الاستراتيجية، كونها تمتلك عددا من المستشفيات الكبرى والمتقدمة بمصر، مؤكدًا أن هيئة الرعاية كيان عملاق له مستقبل واعد في تقديم الرعاية الصحية على مستوى الشرق الأوسط.