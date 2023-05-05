تحليق مكثف للطيران في سماء الخرطوم وأم درمان

قال عثمان الجندي مراسل "القاهرة الإخبارية" من مدينة أم درمان في السودان، إن قوات الجيش السوداني تمكنت من قطع الإمدادات عن جيوب ميليشيات الدعم السريع بالعاصمة، لافتًا إلى أن الطيران يواصل عملياته في مختلف الولايات دون توقف، وينفذ تحليقًا مكثفًا في سماء العاصمة وأم درمان.

وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك اختفاءً لكثير من السلع بالمتاجر في الخرطوم وأم درمان، مشيرًا إلى أن المواطنين يقبلون بشدة على شراء الأدوية، تحسبًا لنفادها، فضلًا عن أن هناك توقفًا تامًا لخدمات التعليم في أم درمان ومعظم الولايات.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من مدينة أم درمان في السودان، إلى أن المدينة تُعد من أكثر المدن السودانية هدوءًا الآن، خاصة بعدما اندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيات الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات عربية ودولية للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.