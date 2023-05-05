تاج الدين: لا يوجد مانع شرعي من التبرع بالأعضاء

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن تحديات زراعة الأعضاء، موضحًا: «جزء من التحديات هو التكلفة المادية والحصول على الأعضاء، وهناك نقاش حول كيفية الحصول على الأعضاء للحالات التي تحتاج إلى زراعة، كما ناقشنا هذا الأمر مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولا يوجد مانع شرعي ضد هذا الأمر».

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «مثلا، عندما نتحدث عن عملية زراعة الرئة التي تمت في جامعة عين شمس، فإن الحالة التي نُقلت إليها الرئة، حصلت على فصين من متبرعين اثنين، وكانا شقيقين، أي أن لدينا 3 غرف جراحات تعمل في وقت واحد للحصول على زرع الرئة».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «في مصر، يتم نقل العضو من إنسان حي، مثل الكبد والرئة، أما النقاش الذي يتم هو الحصول على أعضاء من الحالات التي فيها موت للمخ، ونحاول التوافق على وجود نوع من الرضاء المجتمعي على نقل الأعضاء، حيث يتم بناء الوعي تدريجيا، ويجب أن يكون هناك قناعة كاملة».