السوبر المصري.. محاضرة ختامية من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لمواجهة فريق ببراميدز في مباراة نهائي كأس السوبر المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة.

وتشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام بيراميدز من أجل تحقيق الفوز وحصد لقب كأس السوبر.

وتحمل المواجهة القادمة بين الأهلي وبيراميدز رقم 18 بتاريخ مواجهات الفريقين حيث سبق والتقيا 17 مرة قبل ذلك بالاسم الجديد للنادي السماوى بيراميدز الحالي والقديم "الأسيوطي" منهم 13 مرة بالدوري الممتاز و4 مباريات بكأس مصر.

وحقق الأهلي الفوز في 8 مباريات مقابل 5 مباريات لبيراميدز وتعادلا في 4 مباريات أخرى.

وأحرز لاعبو الأهلي 22 هدفا في في شباك بيراميدز بينما سجل لاعبو بيراميدز 12 هدفا في شباك الأهلي.

وأول لقاء جمع الأهلي وبيراميدز موسم 2014\2015 وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وآخر لقاء جمع بين الأهلى وبيراميدز بنهائي كأس مصر للموسم الماضي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يكون التشكيل المتوقع للنادي الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج مروان عطية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

ويشارك الأهلي في السوبر بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

يدخل الفريقين مباراة الليلة بظروف مختلفة وإن كانت الدوافع واحدة ، فالأهلي مُنتعش بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الرجاء المغربي حيث فاز في القاهرة بثنائية نظيفة وتعادل في المغرب سلبياً ليضرب المارد الأحمر موعداً مع الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة ، أما بيراميدز فيُعاني أفريقياً بعدما ودّع بطولة الكونفيدرالية على يد مارومو جالانتس الجنوب أفريقي حيث خسر 0-1، في إياب ربع النهائي بعد التعادل في القاهرة في جولة الذهاب بنتيجة 1-1.