أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 5 مايو 2023

الجمعة 05/مايو/2023 - 11:22 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والتجارية في سوق الصرف المصرية ، اليوك الجمعة ٥ مايو 2023 بينما تراجع سعر الدولار اليوم عالميا مقابل سلة من العملات بنسبة عند 0.08% دولار، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع وفق آخر ما تم تسجيله على شاشات التداول اللحظي بالبنك المركزي المصري.



وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 36 جنيهًا و36.50 جنيه للشراء، و37 جنيهًا و37.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بينمت سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



كما سجل في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار اليوم، سعر 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه،



وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع .

وفي بنك ساييب سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

