وفاة الأديب السوري حيدر حيدر صاحب "وليمة لأعشاب البحر" عن عمر يناهز 87 عاماً

الجمعة 05/مايو/2023 - 11:19 ص

توفي منذ قليل الكاتب والأديب السوري حيدر حيدر، صاحب رواية "وليمة لأعشاب البحر" التي أثارت موجة من الجدل الخطير منذ سنوات في مصر، وذلك عن عمر ناهز 87 عامًا.

والأديب الراحل حيدر من مواليد سنة 1936 من قرية حصين البحر بمحافظة طرطوس، تلقى تعليمه الابتدائي فيها، ثم انتسب إلى معهد المعلمين التربوي في مدينة حلب، حيث واصل دراسته وتخرج في عام 1954 وانتقل بعدها إلى مدينة دمشق، حيث بدأ كتابته في الدوريات اليومية والشهرية.

وهو أحد مؤسسي اتحاد الكتاب العرب في دمشق في العام 1968، وكان عضوًا في مكتبه التنفيذي، نشر مجموعة “الومض” عام 1970 بين مجموعة من الكتب كانت أولى إصدارات الاتحاد، وفي العام ذاته ذهب إلى الجزائر ليعمل مدرسا في مدينة عناية، في الوقت الذي كان يواصل فيه الكتابة والنشر في الدوريات العربية.