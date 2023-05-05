"سياسة واقتصاد" بني سويف تحصد المركز الثالث بدوري نادي المناظرات على مستوى الجامعات

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز فريق كلية السياسة والاقتصاد بالمركز الثالث في دوري نادي المناظرات على مستوى الجامعات المصرية، والذي أقيم في محافظة الاسكندرية، تحت إشراف الدكتورة نجلاء بكر عميد الكلية، والدكتور محمد نور البصراتي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،

وأوضح الدكتور منصور أن دوري نادي المناظرات يعد أحد مكونات برنامج دورنا Y-LEAD، و الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين مركز خدمات التنمية وجمعية تنمية وطن "مشروع وطن " والذي يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب والفتيات، ليصبحوا مواطنين فاعلين يقومون بأدوار قيادية في المجال العام في ظل الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030 ، بالشراكة مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة أسيوط، جامعة الوادي الجديد، كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف والسويس والاسكندرية، حيث وشاركت كل جامعة ب 4فرق وكل فريق مكون من3 طلاب وبالتالي يكون إجمالي الفرق المشاركة بالدوري 20 فريق.

ووجه الدكتور منصور التهنئة للطلبة الفائزين، مؤكداً على أهمية هذا النوع من الأنشطة لأنه يحفزهم على البحث والدراسة وتحصيل أكبر قدر من المعلومات، وبالتالي اكتساب الثقة الكاملة فى ذاتك واقتناعك برأيك وقدرتك على الدفاع عنه، حيث تمثل الأنشطة الطلابية محوراً أساسياً من محاور التعليم الجامعي، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه في تكوين شخصية الطالب وتنميتها من مختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب في فترة الدراسة والمساعدة على اكتساب العديد من المهارات.