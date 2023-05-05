بحضور محمد صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الجديد لموسم 2024

أعلن فريق ليفربول الإنجليزى عن قميص الفريق للموسم الكروى الجديد 2024، الذى سيخوض به منافسات الدورى الإنجليزى للموسم المقبل. ونشر الحساب الرسمى لفريق ليفربول على موقعه الرسمى وحسابه على توتير فيديو وصور للقميص الجديد فى الموسم الكروى القادم معلقا عليه "يسعدنا الإعلان عن طقم الفريق الأساسي لموسم 2023 / 2024.

ويقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول فى مهمة جديدة أمام برينتفورد، على ملعب "آنفيلد"، إذ يخوض صاحب الأرض المباراة رافعا شعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل الاقتراب أكثر لقطار المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويعلم صلاح ورفاقه في ليفربول أن المباريات المتبقية بالنسبة لهم بمثابة مباريات كؤوس، خصوصا أن أية خسائر ستجعل مهمتهم في بلوغ البطولة القارية، وبالتالي سيتأهل للدوري الأوروبي في نهاية المطاف.

وكان ليفربول تفوق في آخر مبارياته بالدوري الإنجليزي بعد الفوز بهدف دون رد على فولهام في المباراة المؤجلة من الجولة 28، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة ويثبت نفسه في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 50 نقطة.