يوم واحد يفصل بريطانيا عن تتويج ملكها الجديد.. كيف ستجُرى مراسم الغد ؟

بعد ثمانية أشهر من توليه مقاليد أرفع منصب فى بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي وافتها المنية في سبتمبر 2022، يستعد الملك تشارلز الثالث لتتويجه رسميا ملكا على بريطانيا في حفل أسطوري سيقام في كنيسة وستمنستر يوم غد السادس من مايو 2023.

وسوف يكون تشارلز، الذي سيتم تتويجه هو وزوجته الملكة القرينة كاميلا، الملك رقم أربعين الذي يتوَج هناك منذ عام 1066، وفقا لما ذكرته شبكة بي بي سي. وسوف يشهد ذلك الحدث المهيب إحياء تقاليد وعادات تعود إلى أكثر من 1000 عام مضى.

وتبدأ الاحتفالات الرسمية بموكب من قصر باكنغهام إلى كنيسة وستمنستر، حيث ستصطف الحشود على جانبي طرق لندن لإلقاء نظرة على الملك والملكة الجديدين. وفي خروج على التقاليد، سوف يجلس الملك تشارلز في عربة اليوبيل الماسي الملكية وليس في العربة الذهبية الملكية الأقدم.

ويرجح أن يرتدي الملك زيه العسكري بدلا من السراويل القصيرة والجوارب الحريرية التقليدية التي ارتداها الملوك في السابق. وسوف يدخل الملك تشارلز من الباب الغربي العظيم للكنيسة، ثم يسير عبر صحنها إلى أن يصل إلى قاعتها الوسطى.

وسوف يتخلل حفل التتويج مقطوعات موسيقية اختارها الملك بنفسه، منها 12 مقطوعة كتبت خصيصا لهذه المناسبة، بما في ذلك مقطوعة للفنان أندرو لويد وبر، وموسيقى أرثوذوكسية يونانية إحياء لذكرى والده الأمير فيليب.

ولأول مرة في تاريخ التتوجات، سيلقى الملك خطابًا شخصًا خلال حفل التتوج، حول رؤیته لبریطانیا والکومنولث. كما سیؤکد على دوره کأعلى رئیس للکنیسة الانجلیکانیة.

إلى جانب ذلك، سیحضر حفلا التتویج نحو 2000 شخصیة رئاسیة وبرامجیة ودینیة من دول مختلفة، بینھم رؤساء وزراء دول الکومنولث، وأعضاء من أسر مُلکیة أخرى.

أما بعد حفلا التتویج، فستُقام احتفالات شعبیة فی شوراع لندن، حیث سیرافق المھادین فی مظھرات عامة. کما سیشارک نحو 200 من أفراد القوات المسلحة فی استعراض عسکری فی شارع"ذە مال\" (The Mall)، حیث سیرى الملاین من جانبیه وستختتم احتفالات ھذە الأیام بإضاءە عجائب ناریە في سماء لندن.

كما سيتم تتويج الملك تشارلز بتاج سانت إدوارد، وهو التاج الذي استخدم في تتويج جميع الملوك البريطانيين منذ عام 1661. وسيتم تسليمه له من قبل رئيس أساقفة كانتربري، الذي سيقوم بوضعه على رأسه بعد أن يؤدي القسم الملكي.

ومن ناحية اخرى سترتدي الملكة القرينة كاميلا تاجًا مخصصًا لها، وهو تاج من الذهب والألماس واللؤلؤ، مستوحى من تصميم تاج الملكة ماري، زوجة الملك جورج الخامس. وسترتدي أيضًا فستانًا أبيض من الحرير والدانتيل، مزينًا بورود من الذهب والفضة.

ومن المفترض أن يحضر حفل التتويج أفراد العائلة المالكة البريطانية، بما في ذلك الأمير ويليام وزوجته كاترين وأولادهم الثلاثة، والأمير هاري وزوجته ميغان وابنهما، والأمير فيليب، زوج الملكة إليزابث الثانية، الذي سيرافق ابنه في الموكب.

كما سيحضر حفل التتويج عدد من رؤساء الدول والحكومات والعائلات المالكية من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وبعد حفل التتويج، سيرجع الملك تشارلز والملكة كاميللا إلى قصر باكنغهام في موكب مهيب، يشارك فيه أفراد من القوات المسلحة والشرطة والإطفاء. كما سيلقى الملك خطابًا لشعبه من شرفة القصر، يشكر فيه على دعمهم وولائهم.

وفي المساء، ستقام حفلة عشاء رسمية في قصر باكنغهام، يحضرها جميع المدعوين إلى حفل التتويج. كما ستقام حفلات أخرى في قصور أخرى مثل قصر كنسنغتون وقصر سان جامس. وستختتم احتفالات هذا اليوم بإطلاق عشرات آلاف من الألعاب النارية في سماء لندن.