استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

الجمعة 05/مايو/2023 - 11:05 ص

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة ، وشهدت الأوقية بالبورصة العالمية، ارتفاع، وذلك بعدما رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وألمح إلى أنه قد يحجم عن المزيد من الرفع للفائدة.

و سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2660 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 20 دولارًا، لتسجل مستوى 2040 دولارًا، وذلك بعدما لامست مستوى 2080 دولارًا لتكسر رقمها السابق المسجل عند مستوى 1974 دولارًا في اغسطس 2020.



وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3040 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2280 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1774 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21280 جنيه.