3 خطوات للحماية من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.. تعرف عليها

كشفت وزارة الصحة والسكان، فى انفوجراف توعوى، تم نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 3 خطوات تساعد في الحماية من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الخطوات الثلاثة التي تساعدك في الحماية من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، تتمثل في الآتي:

- اتباع نظام غذائي صحي

- مارس نشاط بدني منتظم

- تجنب تعاطي التبغ والكحول

من ناحية اخرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار مليون و184 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 5مليار و742 مليون و611 ألفا جنيه، خلال الفترة من شهر يناير الماضى وحتي 1 مايو الجاري 2023.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).

وأضاف"عبدالغفار " انه تم مناظرة 1945 مريضًا بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة، مؤكدا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى 48 ساعة في حالات الطوارئ.