أبوبكر الديب يكتب: السودان.. "كنوز ضخمة" و"واقع مرير"

الجمعة 05/مايو/2023 - 10:44 ص

200 مليون فدان أراضي زراعية خصبة.. 11 نهر جاري.. سادس أكبر ثروة حيوانية بـ 102 مليون رأس ماشية.. 400 مليار متر مكعب أمطار سنوية.. 105 أطنان ذهب إنتاج سنوي.. 1.4 مليون طن يورانيوم.. 6.8 مليار برميل نفط..85 مليار متر مكعب غاز.. 42 ألف طن إجمالي إنتاج الأسماك سنويا.. ينتج 39% من السمسم الأبيض في الإنتاج العالمي و23% من السمسم الأحمر.. تلك بعض من ثروات السودان الحبيب.. ويكفي أن نعلم أنه بداخل مربع امتياز "أرياب" فقط تقدر كميات خام النحاس بنحو 1.3 مليون طن، والذهب 140 طنا، إلى جانب آلاف الأطنان من الفضة و700 ألف طن من الزنك تقدر قيمتها بأكثر من 16 مليون دولار.. حيث يعد السودان أغنى الدول العربية والأفريقية من حيث ثروته الزراعية والحيوانية والمعدنية، فضلا عن أنه أكبر بلد في العالم إنتاجا للصمغ العربي.

وتشكل الزراعة أكبر قطاع اقتصادي في السودان٬ حيث يعيش حوالي 80 % من السكان في المناطق الريفية٬ ويشكل الرعاة والمزارعون حوالي 45 % بينما الصيادون يشكلون 12 %.

وبرغم كل تلك الثروات الطبيعية والموارد الكبيرة في السودان الحبيب يعاني اقتصاد البلاد من أزمات وراء أزمات وحروب وراء حروب وصراعات طائفية وعرقية متعاقبة ساءت معها الأحوال المعيشية للمواطن، وساهم ذلك بانطلاق احتجاجات شعبية.. إنه واقع مؤلم ومرير لشعب صاحب حضارة وثقافة عريقة.

الاقتصاد السوداني يعاني من أزمات هيكلية خطيرة وسوء إدارة جعلته لا يستطيع إنتاج المواد الأساسية.. حيث أن أكثر من 30% من المصانع السودانية خارج الخدمة ونسبة الفقر تتجاوز 80%، وتتفاقم المشكلة بشكل أكبر في ظل الارتفاع المتواصل في معدلات البطالة والتضخم وانهيار العملة وتآكل الأجور وانعدام الخدمات بسبب الصراعات المسلحة والفساد وسوء إدارة الموارد وإهمال الإنتاج وغياب الخطط الحكومية السليمة وتغييب سلطة القانون وتحويل الدولة ومواردها لمصالح خاصة وإهمال القطاع الإنتاجي وغياب التنمية المتوازنة.