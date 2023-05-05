رئيس وزراء اليابان يلتقي برئيس موزمبيق في ختام جولته الأفريقية

الجمعة 05/مايو/2023 - 09:58 ص

التقى رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" برئيس موزمبيق "فيليبي نيوسي" في العاصمة "مابوتو"، وذلك في المحطة الأخيرة من جولته الأفريقية التي شملت أربع دول.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة أن كيشيدا ونيوسي ناقشا خلال الاجتماع الذي استغرق 90 دقيقة، الاستئناف المبكر لمشروع غاز طبيعي في شمال موزمبيق والذي استثمرت فيه شركة تجارية يابانية.. مشيرة إلى أن هذا المشروع توقف بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأضاف التلفزيون أن الزعيمين ناقشا سبل تحقيق الاستقرار في الأوضاع من أجل الاستئناف المبكر لهذا المشروع، وأوضح التلفزيون أن كيشيدا ونيوسي اتفقا على أهمية الحفاظ على النظام الدولي القائم على سيادة القانون وتعزيزه فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، كما أكدا على معارضتهما أي محاولات أحادية الجانب من أجل تغيير الوضع الراهن بالقوة.. مشيرا إلى أنهما تعهدا بأن تعمل اليابان وموزمبيق يدا بيد.

وقال كيشيدا إنه اتفق مع نيوسي على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من أجل أن تكون منطقة المحيط الهادي الهندي حرة ومفتوحة.