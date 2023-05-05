روسيا وكوبا توقعان مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار

الجمعة 05/مايو/2023 - 09:57 ص

وقع مكسيم أوريشكين مساعد الرئيس الروسي، ونائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس رويز، مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ مبادرة استثمار للبلدين فى العاصمة الكوبية.

وتطرق الجانبان إلى مجالات الطاقة والسياحة وإنتاج الغذاء والبنية التحتية للطيران المدني وصناعات السكر والتعدين باعتبارها مجالات ذات أولوية واهتمام مشترك.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وسلط أوريشكين ورويز الضوء على أهمية اللقاءات التي عُقدت بين كبار رجال الأعمال والمسئولين في البلدين خلال زيارة أوريشكين إلى هافانا، فيما دعوا إلى الامتثال الكامل للاتفاقيات من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية.

كما التقى مساعد الرئيس الروسي خلال رحلته بالرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، قد زارا كوبا في شهر أبريل الماضي، وحدد المسئولون الروس وأعضاء الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية في كوبا عدة مجالات للتعاون سيتم تعزيزها على المستوى التشريعي وبين بعض الوزارات ومن بينها مجالي الأمن والطاقة.