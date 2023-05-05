اليوم.. المغرب يستضيف قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

تستضيف العاصمة المغربية الرباط اليوم الجمعة، مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تنطلق فعالياتها في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين.



تجرى قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المغرب 2023، اليوم الجمعة 5 مايو 2023، وتنطلق فعالياتها في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.



وأوضح الكاف أن هذا الحدث ستجرى وقائعه في المركز التقني "محمد السادس" في الرباط بالمغرب، أحد أكثر المرافق الرياضية شهرة في كرة القدم الأفريقية.

سيتم بث القرعة مباشرة على المنصات الرسمية للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، CAFONLINE.COM وCAFTV (YouTube) وكذلك على منصات العديد من شركاء التلفزيون.



وتشارك 8 منتخبات بقيادة منتخب مصر ومنتخب المغرب صاحب الضيافة في المنافسة المقررة في الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين في المغرب.



كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة “المغرب 2023”، ستكون مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وتشهد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة مشاركة كل من منتخبات المغرب، مصر، النيجر، غينيا، الكونغو، غانا، مالي والجابون.