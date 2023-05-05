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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأوكراني: تصدينا لـ60 هجومًا روسيًا على 3 مناطق

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، صد 60 هجومَا روسيَا في مناطق باخموت ومارينكا وليمان.

وأوضحت الهيئة، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية،   تنفيذ 60 هجوما روسيا على المناطق المشار إليها وأن وحدات الدفاع الأوكرانية تمكنت من صدها، مؤكدة أن الهجمات الروسية الرئيسية تركزت على ليمان وباخموت ومارينكا.
وأشارت إلى أن القوات الجوية الأوكرانية شنت ست غارات على مناطق ارتكاز للقوات الروسية، وتم تدمير أربع طائرات مسيرة روسية. 
وأكدت هيئة الأركان أن وحدات المدفعية والصواريخ الأوكرانية تمكنت من تدمير موقع قيادة روسي بالإضافة إلى 8 مناطق ارتكاز للقوات الروسية ومستودعي ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية.

مارينكا روسيا الجيش الأوكراني