مقتل وإصابة 21 شخصا جراء ثاني حادث إطلاق نار في صربيا

الجمعة 05/مايو/2023 - 09:27 ص

أفادت وسائل إعلام رسمية في صربيا أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب 13 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار، وذلك في ثاني هجوم من نوعه تشهده صربيا خلال يومين.

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة عن هذه الوسائل قولها:" إن منفذ الهجوم أطلق النار من داخل سيارة متحركة بشكل عشوائي على أشخاص بالقرب من بلدة "ملادينوفاك" التي تبعد نحو 50 كيلومترا (30 ميلا) جنوبي العاصمة "بلجراد"، مشيرة إلى أن الشرطة تبحث عن مشتبه به يبلغ من العمر 21 عاما لاذ بالفرار عقب الهجوم.

وأضافت وسائل الإعلام أن وزير الداخلية الصربي "براتسلاف جاشيتش" وصف هذا الهجوم بأنه يعد "عملا إرهابيا".. مشيرة إلى أنه تم إرسال المئات من أفراد الشرطة والمروحيات بالإضافة إلى سيارات الإسعاف إلى المنطقة التي تم إغلاقها عقب وقوع الهجوم.

ويأتي هذا عقب هجوم مماثل وقع أول أمس الأربعاء عندما أطلق صبي يبلغ من العمر 13 عاما النار مستخدما أسلحة والده مما أسفر عن مقتل ثمانية من زملائه الطلاب وأحد الحراس في مدرسة بالعاصمة الصربية.