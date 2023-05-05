76 فعالية لقصور الثقافة بجنوب سيناء خلال مايو

ينظم فرع ثقافة جنوب سيناء ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر مايو الحالي، في ضوء تكثيف الخدمات الثقافية لأبناء سيناء عبر برامج ثقافية وفنية متنوعة لجميع الشرائح والفئات المجتمعية.

تتضمن فعاليات الفرع 76 فعالية ثقافية وفنية متنوعة، تقام بمواقع قصور الثقافة في محافظة جنوب سيناء، وتشمل 34 برنامجا متنوعا للأطفال يضم ورش تنمية المواهب، ورش حكي وسرد، مناقشات وقراءة حرة. بالإضافة إلى عدد 8 مسابقات ثقافية وفنية للطفل، وعدد 15 محاضرة وأمسية ثقافية وتوعوية في عدة قضايا مجتمعية، و11 ورشة فنون تشكيلية وأشغال مرأة وتمكين ثقافي لذوي الهمم، كما يتضمن البرنامج احتفاليتين بشرم الشيخ ورأس سدر بمناسبة عيد العمال، بالإضافة لعدد 6 برامج للمناطق الحدودية والنائية.

ينظم فعاليات البرنامج فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، ويناقش في ملامحه العامة قيم الحفاظ على التراث والفن والإبداع وتعزيز قيم الولاء والانتماء والمحافظة على الهوية الوطنية، وفقا لبرنامج عمل هيئة قصور الثقافة ووزارة الثقافة.

وشهدت سيناء عددا من الفعاليات الثقافية الكبرى مؤخرا احتفالا بعيد تحريرها، حيث قدمت الهيئة أوبريت أفراح العريش وسيناء بقصر ثقافة العريش بمشاركة فرق الفنون الشعبية من سبع محافظات، وتم افتتاح المكتبة العامة ومكتبة ضاحية السلام بالمدينة، وعادت ليالي رمضان بقصر ثقافة العريش للمرة الأولى منذ سنوات ضمن البرنامج المركزي لقصور الثقافة بالمحافظات، سبقتها افتتاح سينما الشعب بالقصر مطلع العام الحالي، كما شهدت جنوب سيناء عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر رمضان بمدينتي شرم الشيخ والطور وغيرهما، واحتفالية تحرير سيناء بالمسرح الروماني بشرم الشيخ، وذلك في ضوء برامج التنمية الشاملة لأرض الفيروز، والوصول بالخدمات المتنوعة لأبناء مصر في المحافظات الحدودية والنائية.