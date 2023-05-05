وزير الخارجية التونسي يؤكد أهمية استمرار الحوار البنّاء مع المملكة المتحدة

الجمعة 05/مايو/2023 - 09:15 ص

أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أهمية استمرّار الحوار البنّاء والمسؤول بين تونس والمملكة المتحدة، كإشارة للاهتمام ولفهم خصوصيّات المرحلة التي تمرّ بها البلاد، الملتزمة بشكل لا رجعة فيه بصون الحريات وترسيخ دعائم دولة القانون وإرساء نموذج للتنمية المستدامة والعادلة والشاملة، يتوافق مع التطلعات المشروعة للشعب التونسي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع اللورد طارق أحمد من ويمبلدون، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وذلك في إطار زيارته إلى المملكة المتّحدة لتمثيل تونس في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث.

وأكد عمار أنّ الأولوية في الظرف الراهن تكمن في النهوض بالاقتصاد وتحسين ظروف عيش التونسيين وأنّ أيّة رسائل مشكّكة أو مواقف سلبية ستزيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مزيدا من التعقيد.

وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيز أواصر الصداقة المتينة والتفاهم والثقة التي تميز الشراكة التونسية-البريطانية، التي شهدت دفعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، لاسيما عقب إبرام اتفاقية شراكة بين الجانبين في أكتوبر 2019 تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى شمال إفريقيا.