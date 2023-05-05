سماع دوي انفجارات في سماء الخرطوم وتحليق مكثف للطائرات

أفاد مراسلو وكالات الأنباء بسماع أصوات انفجارات ضخمة في الخرطوم، وسط تحليق مكثف للطائرات في سماء العاصمة صباح اليوم.

وأكدت قوات الدعم السريع، فجر الجمعة، قبولها طلب وقف إطلاق النار في السودان والالتزام به. كما أعلنت قبول تمديد الهدنة لـ72 ساعة بوساطة سعودية أميركية، فيما جدد جدد السفير دفع الله الحاج، مبعوث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان التأكيد على أن الهدنة الحالية في السودان إنسانية، مؤكدا عدم وجود اتفاق أو مفاوضات مع قوات الدعم السريع.

من جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان أنه ليس هناك أي طرف قادر على الحسم العسكري، وقالت في بيان أن الحل لا بد أن يكون سياسيا وأن الحل الأمثل للأزمة يتمثل بدمج قوات الدعم السريع في الجيش. وأشارت في بيانها إلى أن المبادرة السعودية - الأميركية لها الحظوظ الأكبر في النجاح.

واستمر القتال الكثيف في السودان أمس الخميس على الرغم من اتفاق الهدنة، بينما حذرت المخابرات الأميركية من أن كلا من طرفي الصراع يحاول فرض سيطرته قبل مفاوضات محتملة.

وعلى الرغم من الإعلان المتكرر عن وقف إطلاق النار، فإن الجانبين على ما يبدو يتصارعان على السيطرة على الأراضي في العاصمة الخرطوم قبل محادثات محتملة، على الرغم من أن زعيمي طرفي الصراع لم يبديا استعدادا معلنا يذكر للدخول في محادثات بعد مرور أكثر من أسبوعين على اندلاع القتال.