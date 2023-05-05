شاهد.. كأس السوبر المصري تنتظر الفائز من بيراميدز والأهلي

كشفت شركة برزنتيشن سبورتس الراعي الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عن الشكل والتصميم الجديد لكأس السوبر المصري في النسخة الحالية.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في مباراة السوبر المصري.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة برزنتيشن سبورت صورًا للتصميم الجديد لكأس السوبر المصري استعدادًا لتسليمه للفريق الفائز في مباراة اليوم.

وكشف سيف الوزيري رئيس شركة برزنتيشن سبورتس عن النظام الجديد لكأس السوبر المصري وموعده المحتمل لإقامته في الإمارات.

وقال سيف الوزيري في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية": «دائما ننظر للشريك الخاص بنا وهو مجلس أبو ظبي الرياضي أن يكون شريك في صناعة القرار ليس فقط لخروج منتج يليق بل لتحقيق الأهداف».

وأضاف: «كنا نتحدث عن إقامة السوبر من 4 فرق من خلال 3 مباريات والفائز من مباراتي نصف النهائي يصعدان للنهائي وربما يكون هناك مباراة أخرى لتحديد المركزين الثالث والرابع».

وأوضح رئيس شركة برزنتيشن، أن بطولة كأس السوبر في شكلها الجديد مدتها ستكون أسبوع وستبدأ في الموسم المقبل، وعرضنا الفكرة على اتحاد الكرة ولاقت استحسان، والفكرة ستتطلب من الاتحاد تعديل حق الرابطة واتخذنا موافقة الرابطة لتساعدنا على ترتيب أجندة المباريات.