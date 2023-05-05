برزنتيشن تكشف عن الموعد المحتمل والتصور الجديد لبطولة السوبر المصري

كشف سيف الوزيري رئيس شركة برزنتيشن سبورتس عن النظام الجديد لكأس السوبر المصري وموعده المحتمل لإقامته في الإمارات.

وقال سيف الوزيري في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية": دائما ننظر للشريك الخاص بنا وهو مجلس أبو ظبي الرياضي أن يكون شريك في صناعة القرار ليس فقط لخروج منتج يليق بل لتحقيق الأهداف.

وأضاف: “كنا نتحدث عن إقامة السوبر من 4 فرق من خلال 3 مباريات والفائز من مباراتي نصف النهائي يصعدان للنهائي وربما يكون هناك مباراة أخرى لتحديد المركزين الثالث والرابع”.

وأوضح رئيس شركة برزنتيشن أن بطولة كأس السوبر في شكلها الجديد مدتها ستكون أسبوع وستبدأ في الموسم المقبل، وعرضنا الفكرة على اتحاد الكرة ولاقت استحسان، والفكرة ستتطلب من الاتحاد تعديل حق الرابطة واتخذنا موافقة الرابطة لتساعدنا على ترتيب أجندة المباريات.

وعن هوية المشاركين في البطولة قال الوزيري: ربما كأس الرابطة تؤهل بطلها لكأس السوبر مع بطل الدوري والكأس.

وكشف الوزيري عن وجود فكرة جديدة لإقامة نسخة أخرى إضافية من كأس السوبر وتجمع بين بطلي الدوري وكأس الرابطة وقائلا: هناك فكرة أخرى ربما تكون هناك مسابقتين لكأس السوبر والأولى تقام في شهر أكتوبر والثانية في ديسمبر أو يناير.

وتابع: الفكرة المطروحة أن تقام البطولة لأربع سنوات في الإمارات والمنتج أصبح عليه طلب حتى من مصر من الرعاة.