رئيس الأساقفة حسام نعوم يصل إلى لندن لتحضيرات الاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث

يشارك المطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الأنچليكاني في القدس بالحضور والمشاركة في احتفال تتويج الملك تشارلز الثالث في كنيسة وستمنستر في لندن غدا السبت الموافق السادس من مايو ٢٠٢٣.



وقال المطران حسام نعوم في بيانه الصادر، منذ قليل، تعتز وتتطلع كنيسة إنچلترا والأنچليكان في كل مكان بالعالم إلى الدور الذي سيلعبه الملك تشارلز، كرئيس أعلى للكنيسة في إنچلترا، في الحفاظ على الإيمان المسيحي والتقليد الأنچليكاني.

لنصلّ: اللهمّ القادر على كلّ شيء، أبانا السّماوي، نشكرك من أجل الملك تشارلز بمناسبة تتويجه. نصلّي من أجل أن تمنحه العمر المديد في الخدمة كملك ومدافع عن الإيمان. ونصلّي أن يكون قدوة للأنچليكان في كل مكان وللمسيحيّين من جميع الكنائس وللشعوب من جميع الأديان، في الخدمة المتفانية تحت راية القدير. وأن تقوّيه دائمًا ليخدم على خطى ربّنا ومخلّصنا يسوع المسيح، الذي هو ملك الملوك وربّ الأرباب، ومنه يأتي كلّ سلطان وقوّة. نطلب هذا باسم يسوع المسيح ربّنا ومخلصنا. آمين.