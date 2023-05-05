رئيس حي الدقي: ضبط كافيه شهير بجامعة الدول العربية يستغل الطريق العام

قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، حملة إشغالات مُكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق، لضبط مخالفات المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية، وذلك في إطار تعليمات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن استمرار تكثيف الحملات اليومية.

وخلال سير الحملة تم رصد كافيه شهير بجامعة الدول العربية باستغلال الطريق العام بدون تصريح وتم رفع كافة الإشغالات، كما تم المرور على المحلات التجارية لمتابعة الغلق في المواعيد المقررة في شارع "السودان والتحرير ويسرب وشارع جامعة الدول العربية".



كما تمكنت الحملة من ضبط سيارات السرفيس المخالفه لخط السير والانتظار، وشملت الحملة مراجعة ترخيص الكافيهات والأكشاك والمحلات المخالفة بإشغال الطريق العام والمخالفة لاشتراطات الترخيص، وتم مراجعة كباري المشاه لمنطقة ناهيه وكوبري الخشب لتيسير حركة المشاه وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي.

