تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الجمعة 5 مايو 2023.
القاهرة
صلاة الفجْر ٣:٣٤ ص
الشروق ٥:١٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٣٤ م
صلاة العِشاء ٧:٥٩ م
الإسكندرية
صلاة الفجْر ٣:٣٦ ص
الشروق ٥:١٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٣:٣٦ م
صلاة المَغرب ٦:٤١ م
صلاة العِشاء ٨:٠٨ م
أسيوط
صلاة الفجْر ٣:٤٣ ص
الشروق ٥:١٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب ٦:٣٢ م
صلاة العِشاء ٧:٥٤ م
أسوان
صلاة الفجْر ٤:١٩ ص
الشروق ٥:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢١ م
صلاة العَصر ٣:٤٧ م
صلاة المَغرب ٦:٥٥ م
صلاة العِشاء ٨:١٤ م
بني سويف
صلاة الفجْر ٣:٣٨ ص
الشروق ٥:١٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٦:٣٣ م
صلاة العِشاء ٧:٥٧ م
دمياط
صلاة الفجْر ٣:٢٨ ص
الشروق ٥:٠٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٣٤ م
صلاة العِشاء ٨:٠١ م
إسماعيلية
صلاة الفجْر ٣:٢٩ ص
الشروق ٥:٠٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص
صلاة العَصر ٣:٢٥ م
صلاة المَغرب ٦:٣١ م
صلاة العِشاء ٧:٥٧ م
شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٣:٢٨ ص
الشروق ٥:٠١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص
صلاة العَصر ٣:١٣ م
صلاة المَغرب ٦:١٩ م
صلاة العِشاء ٧:٤١
سوهاج
صلاة الفجْر ٣:٤٢ ص
الشروق ٥:١٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص
صلاة العَصر ٣:٢٠ م
صلاة المَغرب ٦:٢٧ م
صلاة العِشاء ٧:٤٨ م
المنصورة
صلاة الفجْر ٣:٣١ ص
الشروق ٥:٠٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٣٥ م
صلاة العِشاء ٨:٠١ م