تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الجمعة 5 مايو 2023.

القاهرة

صلاة الفجْر ٣:٣٤ ص

الشروق ٥:١٠ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٣٤ م

صلاة العِشاء ٧:٥٩ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٣:٣٦ ص

الشروق ٥:١٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:٤١ م

صلاة العِشاء ٨:٠٨ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٣:٤٣ ص

الشروق ٥:١٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٦:٣٢ م

صلاة العِشاء ٧:٥٤ م

أسوان

صلاة الفجْر ٤:١٩ ص

الشروق ٥:٤٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢١ م

صلاة العَصر ٣:٤٧ م

صلاة المَغرب ٦:٥٥ م

صلاة العِشاء ٨:١٤ م

بني سويف

صلاة الفجْر ٣:٣٨ ص

الشروق ٥:١٢ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٣:٢٨ م

صلاة المَغرب ٦:٣٣ م

صلاة العِشاء ٧:٥٧ م

دمياط

صلاة الفجْر ٣:٢٨ ص

الشروق ٥:٠٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٣٤ م

صلاة العِشاء ٨:٠١ م

إسماعيلية

صلاة الفجْر ٣:٢٩ ص

الشروق ٥:٠٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص

صلاة العَصر ٣:٢٥ م

صلاة المَغرب ٦:٣١ م

صلاة العِشاء ٧:٥٧ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٣:٢٨ ص

الشروق ٥:٠١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص

صلاة العَصر ٣:١٣ م

صلاة المَغرب ٦:١٩ م

صلاة العِشاء ٧:٤١

سوهاج

صلاة الفجْر ٣:٤٢ ص

الشروق ٥:١٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص

صلاة العَصر ٣:٢٠ م

صلاة المَغرب ٦:٢٧ م

صلاة العِشاء ٧:٤٨ م

المنصورة

صلاة الفجْر ٣:٣١ ص

الشروق ٥:٠٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:٣٥ م

صلاة العِشاء ٨:٠١ م