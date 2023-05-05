تعرف على حظك في الأبراج اليوم الجمعة 5 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية تشعر بإسهال وتقلبات في المعدة وذلك بسبب انتشار فيروس في الجو، أما من الناحية المهنية حاول أن تهتم بعملك أكثر فأنت في الفترة الأخيرة مهمل له.

برج الثور

من الناحية الصحية تفكر بعمل دايت قاسي لأنك تعاني من زيادة في حجم المعدة، أما من الناحية المهنية تشعر بفراغ كبير وتفكر بالبحث عن عمل جديد.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية أكثر من تناول الفواكه والخضار فأنت تعاني من جفاف في البشرة، أما من الناحية المهنية تشعر بعدم الراحة منتصرف زملائك حاول تجنبهم، أما عاطفياً حب جديد يدخل حياتك.

برج السرطان

من الناحية الصحية حاول أن تتناول الكبدة لأنك تعاني من نقص الحديد، أما من الناحية المهنية تفكر بتغيير عملك لمكان أفضل مادياً،عاطفياً لا تهمل الشريك في هذه الفترة.

برج الأسد

من الناحية الصحية حاول أن تبتعد عن المشروبات الغازية واستبدلها بالماء، أما من الناحية المهنية تفكر بأخذ إجازة للسفر.

برج العذراء

من الناحية الصحية تفضل أن تذهب لخبير تغذية لتخفيف وزنك، أما من الناحية المهنية تشعر بالتوتر لأنه في مكان عملك المشاكل لا تنتهي،من الناحية العاطفية تشعر أن الشريك تغير معك في الفترة الأخيرة.

برج الميزان

من الناحية الصحية تعاني من غثيان حاول أن تبقى في المنزل وترتاح، أما من الناحية المهنية إن عملك كثير حاول أن تنظمه أكثر لأنك ناضج، أما من الناحية العاطفية يوجد خوف من تصرف الشريك فهو مؤذي.

برج العقرب

من الناحية الصحية حاول أن تتحمى ولا تأكل أطعمة جاهزة وأكثر من تناول اللبن والثوم، أما من الناحية المهنية أنت تشعر بالرغبة في البحث عن عمل آخر.

برج القوس

من الناحية الصحية حاول أن تتجنب التدخين وحاول يا عزيزي أن يكون أكلك صحي مليء بالبروتينات، أما من الناحية المهنية أنت تفضل أن تبقى في المنزل وعدم العمل، أما من الناحية العاطفياً علاقة حب سوف تنتهي بالزواج.

برج الجدي

من الناحية الصحية تناول الحليب والأجبان لأنك تعاني من نقص فيتامين د، من الناحية المهنية تبحث عن عمل لأنك تشعر بالملل.

برج الدلو

من الناحية الصحية تعاني من نقص في الحديد وفيتامين د، حاول أن تحسن نوعية طعامك، أما عاطفياً اهتم بشريكك أكثر.



برج الحوت

من الناحية الصحية حاول أن تهتم بنوعية طعامك لأنك مرهق وتشعر بصداع، أما من الناحية المهنية مبلغ مالي ضخم سوف تحصل عليه هذه الفترة، عاطفياً لا تقلق من ناحية تصرف الشريك اتجاهك حاول تقبله كما هو.