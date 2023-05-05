حبس 31 مشجعًا لـ«الترجي» على خلفية أحداث مباراة شبيبة القبائل

أفادت تقارير صحفية، مساء أمس الخميس، بأن قاضي التحقيقات بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرر حبس 31 شابًا من مشجعي نادي الترجي الرياضي، على خلفية أحداث مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما أكدت تقارير إعلامية تونسية، صدور أحكام قضائية بالحبس ضد 31 مشجعًا من جماهير الترجي بسبب أعمال الشغب، التي شهدتها مباراة الفريق التونسي أمام شبيبة القبائل، التي أقيمت على ملعب استاد رادس.

مباراة إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا بين الترجي وشبيبة القبائل، شهدت اندلاع أحداث شغب في المدرجات بسبب جماهير المكشخة، ما أدى إلى توقف اللقاء لمدة 35 دقيقة، ومن ثم عودته بعد سيطرة قوات الأمن على الموقف، التي حدث بينها وبين جماهير الترجي مشادات قوية في المدرجات.

وأوضحت إذاعة موزاييك التونسية، أن قاضي التحقيقات أصدر حكمًا بحبس 31 شابًا من مشجعي الترجي.

وأشارت الإذاعة إلى أن النيابة العمومية، أحالت يوم الأربعاء، 58 مشجعًا بتهم الاعتداء على أشخاص والأضرار عمدًا بالأملاك العامة والسرقة والاعتداء بعنف على موظف عمومي أثناء مباشرة مهام عمله.

وتقرر حبس 31 مشجعًا وإطلاق سراح 27 آخرين لحين استكمال التحقيقات، ويأتي ذلك في الوقت الذي يناقش الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في اجتماعاته، أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل، ليقرر معاقبة أبناء باب سويقة على تلك الأحداث، حيث قد تكون عقوبة الترجي بحرمانه من جماهيره في ذهاب دور نصف النهائي أمام الأهلي.

ويواجه الترجي، نظيره الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تأهل لهذا الدور بعد تخطي شبيبة القبائل في مجموع لقائي الذهاب والإياب 2-1، حيث استفاد من الفوز خارج دياره بهدف للا شئ، وتعادل في تونس بهدف لمثله.