تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 5 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة 5 مايو 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى / الصغرى
- القاهرة 30 - 17.
- العاصمة الإدارية 30 - 17.
- أكتوبر 30- 16.
- بنها 30- 17.
- دمنهور 28- 16.
- وادي النطرون 30 - 15.
- كفر الشيخ 30- 17.
- المنصورة 29- 16.
- الزقازيق 30- 17.
- شبين الكوم 30- 17.
- طنطا 30- 17.
- دمياط 34- 22.
- بورسعيد 33- 21.
- الإسماعيلية 33- 22.
- السويس 34- 22.
- العريش 34- 20.
- رفح 33- 20.
- رأس سدر 32- 20.
- نخل 31- 13.
- كاترين 27- 12.
- الطور 32- 20.
- طابا 32- 22.
- شرم الشيخ 34- 23.
- الإسكندرية 24- 16.
- العلمين الجديدة 23- 18.
- مطروح 24- 18.
- السلوم 27 - 18.
- سيوة 35- 21.
- رأس غارب 34 - 22.
- الغردقة 34- 23.
- سفاجا 34- 22.
- مرسى علم 31- 21.
- شلاتين 32 - 20.
- حلايب 30 - 20.
- أبو رماد 29 - 20.
- رأس حدربة 29 - 20.
- الفيوم 33- 19.
- بني سويف 32- 19.
- المنيا 32- 18.
- أسيوط 33- 19.
- سوهاج 37- 21.
- قنا 37- 22.
- الأقصر 38- 22.
- أسوان 39- 23.
- الوادي الجديد 36- 21.
- أبوسمبل 38- 22.