حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث سيكون الطقس معتدلًا في الصباح، وحارًا في فترة النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وسيكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما أوضحت الأرصاد حالة الطقس، حيث سيكون مائلًا للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، حيث ستكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السلوم ومطروح، وتمتد بشكل خفيف إلى مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري.