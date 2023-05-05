قديروف: هجوم الكرملين لن يغيّر مسار العملية العسكرية في أوكرانيا

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، بتعليقه على اعتداء المسيّرات على الكرملين، أن هذا الاستفزاز لن يغير مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال قديروف: "تتمثل إحدى مهام روسيا وحلفائها في استعادة مؤسسات العدالة العالمية حتى تصبح محايدة ومستقلة مرة أخرى. هذا سيحدث بالتأكيد، وستحل نهاية القطبية الأحادية، ومحاولة الاعتداء على الكرملين لن تغير مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

ووصف قديروف الحادث بأنه هجوم على الرئيس والدولة والشعب الروسي بأسره، مشيرا إلى أن الرد سيكون "حاسما ودقيقا".

كما أعرب عن إعجابه بـ"ضبط النفس وحكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يستسلم للاستفزاز الحقير ويتعامل مع الوضع بحكمة".

وأضاف: "الضالعون في هذا الاستفزاز سيواجهون العقاب الذي يستحقونه".