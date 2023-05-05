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الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الجوية الأوكرانية تعترف بإسقاطها مسيّرة «بيرقدار» في كييف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعترفت قيادة القوات الجوية الأوكرانية بأن الجيش الأوكراني أسقط طائرة أوكرانية مسيرة من طراز "بيرقدار" في سماء كييف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت القيادة إنه في حوالي الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي فقدت الطائرة المسيرة السيطرة أثناء رحلة مجدولة.

وأضافت: "نظرا لأن وجود الطائرة بدون طيار الخارجة عن السيطرة في سماء العاصمة يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها، تم اتخاذ قرار بتدمير الهدف".

وزعمت أن المشكلة كانت عطلا فنيا في الطائرة.

وتحدث، سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية في وقت سابق عن دوي انفجارات واندلاع حرائق في حي سولومينسكي في كييف جراء سقوط حطام طائرات مسيرة.

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