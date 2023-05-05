القوات الجوية الأوكرانية تعترف بإسقاطها مسيّرة «بيرقدار» في كييف

اعترفت قيادة القوات الجوية الأوكرانية بأن الجيش الأوكراني أسقط طائرة أوكرانية مسيرة من طراز "بيرقدار" في سماء كييف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت القيادة إنه في حوالي الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي فقدت الطائرة المسيرة السيطرة أثناء رحلة مجدولة.

وأضافت: "نظرا لأن وجود الطائرة بدون طيار الخارجة عن السيطرة في سماء العاصمة يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها، تم اتخاذ قرار بتدمير الهدف".

وزعمت أن المشكلة كانت عطلا فنيا في الطائرة.

وتحدث، سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية في وقت سابق عن دوي انفجارات واندلاع حرائق في حي سولومينسكي في كييف جراء سقوط حطام طائرات مسيرة.