أوكرانيا وكرواتيا تبحثان التعاون في مجال إزالة الألغام

بحثت وزيرة الاقتصاد الأوكراني، يوليا سفيرينكو، مع نائب رئيس وزراء كرواتيا دافور بوزينوفيتش، تكثيف حكومة أوكرانيا تعاونها مع الشركاء الدوليين في مجال إزالة الألغام.

وذكرت وزارة الاقتصاد الأوكرانية في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية، أمس الخميس- أن الحكومة تعطي أولوية لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية من مرافق البنية التحتية والطاقة والمرافق الاجتماعية، فضلًا عن الأراضي الزراعية.

وقالت سفيرينكو: "هناك حوالي 2000 متخصص في إزالة الألغام يعملون في أوكرانيا لصالح مؤسسات الدولة و600 متخصص في القطاع الخاص، وبالنظر إلى حجم العمل الكبير، نحتاج على الأقل إلى ضعف عدد العاملين في إزالة الألغام".

وبدوره، قال بوزينوفيتش إن إزالة الألغام من الأراضي الكرواتية، والتي كانت مستمرة منذ عام 1995، قد اكتملت تقريبًا، وكرواتيا منفتحة على التعاون وعلى استعداد لتقاسم تجربتها الخاصة ومواصلة تقديم المساعدة اللازمة في هذا الشأن".

وأضاف: "نأمل أن تكون عملية إزالة الألغام من الأراضي الأوكرانية أسرع. ونحن على استعداد لدعم أوكرانيا في مسح وتطهير الأشياء والأراضي، بالنظر إلى خبرتنا والتقنيات المتطورة وصناعة إزالة الألغام المتطورة. هذه إحدى فرص التعاون والاستثمار".