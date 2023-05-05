ركلة جزاء قاتلة تمنح برايتون فوزًا مثيرًا على مانشستر يونايتد

حقق فريق برايتون أند هوف ألبيون، فوزًا مثيرًا على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، في لقاء مؤجل من الجولة 28 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، واستمرت هذه النتيجة إلى الوقت بدل من الضائع من المواجهة، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح برايتون في الدقيقة 90+9، سددها ماك أليستر بنجاح، ليهدي أصحاب الأرض 3 نقاط ثمينة أمام منافسه مانشستر يونايتد.

وبهذه الخسارة بالنسبة إلى اليونايتد، قد يمنح ليفربول فرصة في احتلال مركز في المربع الذهبي، ضمن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبتلك النتيجة، رفع برايتون رصيده إلى 55 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 63 نقطة في المرتبة الرابعة بالبريميرليج.