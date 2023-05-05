رسميًا.. نابولي بطلًا للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

حقق فريق نابولي، أمس الخميس، لقب بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2022-2023، بالرغم من التعادل مع مضيفه أودينيزي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فريولي، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإيطالي.

وكان الشوط الأول من اللقاء، انتهى بتأخر نابولي بهدف للا شئ، سجله ساندي لوفريك في الدقيقة 13 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، دخل فريق الجنوب الملعب، باحثًا عن هدف التعادل، وأدركه مبكرًا عن طريق النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 52، ومن ثم كرر نابولي محاولاته للفوز بالثلاث نقاط، ولكن انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1، ليتوج فريق الجنوب إيطالي باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، والمرة الأولى منذ عام 1990.

ونجح «نابولي» في حصد لقب الكالتشيو الغائب عن خزانة النادي منذ 33 عامًا، قبل نهاية منافسات وقبل 5 جولات من نهاية المسابقة، وذلك بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، الذي قاد الفريق بشكل مميز على مستوى الدوري الإيطالي وبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وبتلك النتيجة، وصل نابولي إلى النقطة 80 على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه لاتسيو، فيما رفع أودينيزي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني عشر.