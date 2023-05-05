بأزمة قلبية.. وفاة طبيب أطفال أثناء عمله في مستشفى سمنود العام

شهد مستشفى سمنود المركزي التابع إلى مديرية الصحة بالغربية وفاة الدكتور نبيه محمد طبيب الأطفال، ووكيل مستشفى سمنود المركزي وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله أمس الخميس بالمستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

قال الدكتور رمضان أبو جليل مدير مستشفى قطور المركزي، وأحد أصدقاء الدكتور المتوفي، أن طبيب الأطفال يبلغ من العمر 60 عاما، وكان خارج على المعاش هذا المركزي، وأنه طبيب أطفال ووكيل مستشفى سمنود العام، وأثناء عمله اليوم، حيث كان عليه شفت مسائي، وأثناء عمله تعرض الى أزمة قلبية مفاجئة على إثرها لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونعت مديرية الشئون الصحية بالغربية بقيادة الدكتور أسامة أحمد بلبل وجميع العاملين بالإدارات الفنية والصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة الدكتور نبيه محمد البيعة وكيل مستشفى سمنود المركزي الذي وافته المنية أثناء عمله وتقديم خالص العزاء إلى الأسرة الكريمة.