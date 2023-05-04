فيوتشر يتعثر أمام فاركو ويهدي الأهلي فرصة الابتعاد بصدارة الدوري

تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، مساء اليوم الخميس، بالتعادل السلبي أمام نظيره فاركو، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي والسلام، في إطار منافسات الجولة 27 من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وحسم التعادل السلبي اللقاء، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين في هز الشباك الساكنة، وكان أبرزها كرة مصطفى البدري لاعب فيوتشر، التي ارتطمت بالعارضة في نهاية الشوط الأول، ولكن في النهاية انتهت المواجهة بلا أهداف.

بذلك التعادل، أهدى فيوتشر، الأهلي فرصة الابتعاد بصدارة الدوري، بعد عودته لاستئناف المنافسات المحلية، حيث لعب الأخير 5 مباريات أقل من الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة.

بتلك النتيجة، رفع فيوتشر رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد خوضه 26 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب حتى الآن 21 لقاء فقط، فيما احتل فاركو المركز السابع وفي رصيده 36 نقطة جمعها من 27 مباراة.