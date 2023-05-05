كيف نؤديها ومتى يؤذن إليها؟.. صلاة الخسوف سُنة مؤكدة

تشهد الكرة الأرضية، اليوم الجمعة، خسوف كلي للقمر، والذي يتزامن مع ظهور بدر شوال 1444 هجريًا.

وحرصت «البوابة نيوز»، على تقديم تقريرًا لقرائها تتناول خلاله سنن الخسوف وكيفية أداء والنداء لصلاته يجب التأكيد، أن النداء للصلاة هو إعلام بوقت الصلاة، والأذان لغة: الإعلام؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ﴾ [الحج: 27]، أي أعلمهم به، وشرعًا: الإعلام بوقت الصلاة المفروضة، بألفاظ معلومة مأثورة، على صفة مخصوصة.

وصلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.

وصلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان، وأعلى الكمال في كيفيتها: أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة.



ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية.

ويفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، ويجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ويُجهر في صلاة الخسوف الشمس؛ لأنها ليلية.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث خسوف القمر الدموي، اليوم الجمعة، ليكون خسوفًا كليًا للقمر، وذلك عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض، ليصبح لونه غامقا، ثم يتحول تدريجيًا إلى اللون الأحمر الدموي.

وكانت آخر مرة حدث فيها خسوف القمر الكلي نهاية 2022 الماضي، ويتكرر خسوف القمر الدموي، كل عامين ونصف، فقد كشفت وكالة ناسا الأمريكية أن الخسوف الكلي الثاني في موعد 14 مارس 2025.

والسبب وراء تحول القمر إلى اللون الأحمر، يكون نتيجة الغلاف الجوي للأرض، الذي يقوم بنثر الضوء من الشمس، مما يجعل لون القمر مثل اللون الدموي الأحمر، ويكون لونه أحمر دموي، ويتزامن مع بدر شهر شوال 1444، حيث يكون القمر متخذ شكل البدر، ولونه شديد الاحمرار في السماء.

وخلال تلك الفترة يحذر الأطباء من النظر إليه، فربما يتسبب في مشاكل في قزحية العين.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، الدكتور جاد القاضي، في تصريحات صحفية أن معمل أبحاث الشمس أحد الفروع في معهد البحوث الفلكية، توصل إلى أن هناك خسوف شبه ظل للقمر، سوف يحدث اليوم الجمعة، والذي يتزامن مع ظهور بدر شوال 1444 هجريًا.