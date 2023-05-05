السوبر المصري.. جوزيه الأكثر تتويجًا وكولر يسعى لمعادلة رقم البدري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مباراة السوبر المصري.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك حامل لقب الدوري والأهلي بطل كأس مصر، لكن الزمالك قرر الاعتذار عن المشاركة في السوبر ردا على قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة، بشأن تعليق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي، لمدة 12 مباراة الصادرة من لجنة الانضباط.

ويتطلع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لقيادة الفريق لتحقيق اللقب ليكون ثاني لقب للمدرب في السوبر بينما يبحث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز لحصد اللقب الأول وكتابة اسمه في قائمة المدربين الذين حققوا لقب كأس السوبر المصري:

وتوج السويسري مارسيل كولر بلقب السوبر المصري مع الأهلي في النسخة الماضية على حساب الزمالك.

ويبقى البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، الأكثر تتويجا بهذه البطولة برصيد 4 مرات بينما حقق 6 مدربين أجانب لقب السوبر، 4 مع الأهلي هم جوزية وفايلر وكولر وتوني أوليفيرا و3 مع الزمالك هم كابرال وكارتيرون وأوتوفيستر.

وبدأ جوزيه مشواره في كأس السوبر المصري بالفوز على إنبي في نسخة 2005 بنتيجة 1-0 على حساب الراحل طه بصري، ثم كرر جوزيه الفوز في نسخة 2006 على إنبي أيضا بنفس النتيجة ولكن مع المدرب الألماني راينر تسوبيل.

وحقق جوزيه اللقب الثالث أيضا عام 2007 مع الأهلي على حساب الإسماعيلي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1، كما قاد الأحمر للقب الرابع عام 2008 على حساب الزمالك بنتيجة 2-0.

ويعد ثاني أكثر المدربين تتويجا باللقب حسام البدري مع الأهلي في عامي 2010 و2012.

ويسعى مارسيل كولر المدرب الحالي للفريق الأحمر لمعادلة رقم حسام البدري حال الفوز بلقاء الغد.

وتضم قائمة المدربين الفائزين بلقب السوبر المصري الألماني أوتوفيستر والبرازيلي كارلوس كابرال ومحمد حلمي والفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك والبرتغالي توني أوليفيرا وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" والسويسري رينيه فايلر مع الأهلي والمعلم حسن شحاتة مع المقاولون العرب وطارق العشري مع حرس الحدود وعبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش.