صندوق النقد: الخليج دعم الاقتصاديات الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط بـ 54 ميار دولار

كشفت مجموعة صندوق النقد الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي قدمت دعما للأسواق الناشئة ومتوسطة الدخل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان بقيمة وصلت لـ 54 مليار دولار، للسيطرة علي فجوة ميزان المدفوعات ودعم موازناتها.

قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إن الحزم التمويلية المقدمة خففت من وطأة الديون لدول الدخول المنخفضة بالمنطقة والأكثر هشاشة بسبب دوائر الصراعات.

وأعفت الحزم التمويلية كلا من دول موريتانيا وباكستان والصومال وجيوتي من مديونيات قيمتها 1.3 مليار دولار خلال العام الماضي.

