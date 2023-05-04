الدوري الإيطالي.. نابولي يتأخر في الشوط الأول أمام أودينيزي

تأخر فريق نابولي، في نتيجة الشوط الأول من مباراته أمام أودينيزي بهدف للا شئ، والتي تقام حاليًا على ملعب فريولي، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإيطالي.

تعتبر مواجهة الليلة، هي مباراة تتويج نابولي بلقب بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الجاري 2022-2023، وذلك في حالة فوزه وحصده الثلاث نقاط، وقبل نهاية منافسات المسابقة بأسابيع.

واحتشدت جماهير الفريق قبل اللقاء، في مدرجات ملعب فريولي؛ من أجل الاحتفال بلقب الكالتشيو الغائب منذ 33 عامًا، وذلك بعدما تأجل تتويج نابولي بطلًا لمسابقة «السيري آ»، عقب تعادله أمام ضيفه ساليرنيتانا، بهدف لمثله في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف المباراة الوحيد حتى الآن، ساندي لوفريك في الدقيقة 13 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليضع أودينيزي في المقدمة على حساب متصدر الدوري الإيطالي.

ويتصدر نابولي، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة، بفارق 15 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، و16 نقطة عن يوفنتوس ثالث الترتيب، فيما يأتي أودينيزي في المركز الثالث عشر وفي رصيده 42 نقطة.